Одним из популярных зимних развлечений является хоккей. С недавних пор Ижевск стал родиной такого явления, как «хоккей на валенках». В старо-новогоднюю ночь очередная игра прошла в резонансном «Сказбурге» на Центральной площади столицы Удмуртии. Что же привлекает взрослых людей в этой игре? Как сказал один из игроков Юрий Паламарчук: «Главное — позитивное общение с людьми. Возможность с пользой провести время в выходной день, весёлое и полезное дело. Немного воспоминаний из детства».

Историю возникновения хоккей-на-валеночного явления постарался проследить корреспондент ИА «Сусанин» в интервью с одним из зачинателей движения Михаилом Смагиным.





АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

— Михаил, когда началось это спортивное движение?

— Началось всё в 2008 году. Тогда одного из менеджеров рекламного агентства «Брусилов» Юру Овечкина озарила его идея: «О! Хоккей на валенках». Собирались мы первое время рядом со школой №20, которой сейчас уже нет.

Играли перед школой, ворота делали из кусков снега. На протяжении трёх лет там тусовались. Было не на регулярной основе, не каждые выходные.

— Почему такое название — «на валенках»?

— «На валенках» — просто прикольно. Всё и начиналось именно как прикол, на валенках — это же круто. А когда начали серьёзно играть, валенки скользят. Сейчас уже играют в той обуви, в которой удобно. Я отказался от своих подшитых в пользу новых, более спортивного типа с хорошей подошвой. Кто-то в кроссовках бегает, кто-то в ботинках. Сейчас это уже не играет никакой роли. Но из названия не стали убирать атрибут значения. Так-то можно назвать это просто — дворовый хоккей.

— Как же этот хоккей между друзьями перерос в городской формат?

— Однажды, когда один из организаторов не смог нас собрать, мы забрали клюшки, хранившиеся у него дома, и стали играть около кафе «Жемчужина». Первый раз сыграли, и нам просто понравилось — центр города, рядом мой офис, где может храниться инвентарь, можно после игры чай попить.

И начали играть просто регулярно. С начала ноября и до конца апреля — каждое воскресенье. Приходили-уходили, основной костяк — я, Михаил Кротиков, Дмитрий Рулёв.

— Каким-то образом обустраивали эту «дикую» площадку?

— Пару раз поиграли на засыпанной снегом, но Рулёву это надоело, и он стал привозить свой снегоочиститель. Совершенно другие впечатления — играть на очищенной площадке. Нормальная ровная утоптанная поверхность.

Два предыдущих сезона играли регулярно, сами чистили, сами ремонтировали площадку. Почему-то за лето сетка рабица становилась разодранной. Покупали новую сетку, закрывали дыры. Нам же важно, чтобы мячик не вылетал! Ремонтировали и играли.





НОВЫЙ УРОВЕНЬ

— После этого вы стали «гастролировать» по городу.

— Да, начали в прошлом году. Ещё раньше были идеи выехать в другие районы города и поиграть там. Люди у нас на машинах — взяли, приехали, почистили площадку, прикольно же. Но реализовали эту идею только в прошлом году. Причём настолько хорошо, что, сидя после одной игры, за чаем задумались: «Почему мы на Ижевском пруду-то не играем?» — сказал Дима Бармин.

Позвонили сотрудникам МЧС, узнали, где и чего можно. Решили в районе пляжа — не посередине пруда, но и не на земле. Почистили сами, замучились — сделали три «поля». И объявили, что будет турнир «Хоккей на валенках». И пришло… больше 150 человек.

— Трудностей с проведением не возникало?

— Об этом массовом мероприятии должны были заблаговременно предупредить администрации города и района, спасателей, полицию. Слава Богу, что в наших рядах — депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Чистяков (сейчас замглавы администрации Ижевска по социальной политике – прим.ред.). То есть всё сделали по-хорошему. Была интересная ситуация. Чистяков тогда работал в банке и написал официальное письмо в администрацию о том, что хотим провести массовое мероприятие на 150-200 человек. А из администрации приходит примерно такой ответ: «Чтобы провести турнир надо — регламент, список тех, кто будет присутствовать…». В ответ Чистяков им пишет: «А давайте, мы будто вас не предупреждали…».

Для чего писать регламент, когда люди просто пришли встретиться и поиграть. Здесь нет официальных команд, принцип этого хоккея — дворовый. По-честному поделились на шесть команд, во главе которых стояли уже опытные наши игроки, которые сами себе потом набирали людей.

Когда мы пришли в администрацию, то нам сначала предложили провести игру в другой день, не 11 февраля. В прошлом году 10 числа была «Лыжня России». Мы отказались. Поступило предложение провести не на пруду, а в другом месте. И с этим мы не согласились, ведь уже с МЧС согласовали. Спросили, чем помочь, — деньгами. Не могут. В итоге администрация обеспечила чаем.

— И как прошёл турнир?

— Люди приходили, играли, уходили. Было много болельщиков. И просто тех, кто пришёл посмотреть — правда ли будут играть люди в хоккей на пруду.





ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ

Стоит отметить, что кроме мужчин разного возраста хоккей на валенках весьма популярен и у ижевчанок. Как отметила Ирина Марченко, чей сын Матвей играет постоянно, в первую очередь «есть друзья — живые, с замечательным чувством юмора люди».

— В такое общение хочется вовлекать детей, чтобы они чувствовали своих родителей. Хоккей на валенках — возвращение в детство и один язык с нашими детьми. Он не требует тренировок и опыта. Это очень искренняя, азартная и при этом бережная друг к другу игра. Мы смеёмся вместе, и все равны — что дети 50 лет, что четырёх. А ещё у меня очень красивые валенки.





Другая хоккеистка Юлия Мокрецова называет хоккей-на-валенках любовью.

— Это любовь... Любовь к зиме, снегу. Радость зимнему солнцу и крепкому морозу. Радость общения с такими же увлечёнными людьми. В нашей лиге нет равнодушных — каждый по-своему уникален, привносит что-то своё. И вместе мы как снежный ком — когда заканчивается игра, общение только начинается. Ведь мы команда и в обычной жизни!

В продолжении разговора с Михаилом Смагиным, интересно узнать не только о количестве желающих гонять зимой. Но и о том, что двигает сегодня людьми, и каковы перспективы хоккей-на-валеночного движения.

— Каков возрастной контингент ваших игроков?

— От трёх-четырёх лет играют. Пару раз приходил один дедушка, ему уже за 70. Так что играют все: дети, женщины и… большие мальчики, типа нас.

— Есть ли у тебя какие-то интересные наблюдения за «спортсменами» за прошедшие годы?

— Знаешь, что заметил, каждый человек, родившийся не позже 1982-83 годов, в принципе умеет играть в хоккей. Знает основные правила. Начиная с 1990-х — ребята вовсе не знают, как клюшку держать. Нет в крови у молодых парней дворового хоккея.

— Не было коробок в детстве?

— Так и у нас во дворе их не было. Мы играли между подъездами, машины в 1970-е редко ездили по дворам. Один подъезд — одни ворота, другой — вторые ворота. Ещё была волейбольная площадка, мы её сами и чистили. Иногда нам жилконтора и заливала её.

Сейчас же есть много новых коробок, но они стоят пустыми. Баскетбольные площадки зимой вообще не используются. Их никто не чистит, за ними никто не следит. Потому что… не хотят, что ли, неинтересно это. А нам интересно. Но мы не можем чистить все площадки.

— Есть ли планы по развитию хоккей-на-валеночного движения?

— Есть в планах создание некоммерческого партнёрства. Пока нужно сидеть и считать. Денег ведь тут нет никаких. Перед началом сезона скидываемся по 500 рублей и всё. Сейчас играем у Школы баскетбола; там в выходной день специально выходит женщина, которая делает уборку после нас. Всё равно же ей нужно платить. Клюшки и мячики сами покупаем.

В прошлом году попытались зарабатывать. На проведение «On the beach» кинули клич и собрали около 15 000 рублей. Эти средства пошли на инвентарь и зарплату операторов, которые снимали чемпионат. Как-то провели корпоративную игру для одной компании, сотрудники которой тоже захотели сыграть в хоккей-на-валенках. Но мы сильно и не пиарим. Захочет кто, то проведём.

В планах ещё замутить что-нибудь в дни Олимпиады в Корее. Каждое воскресенье в феврале будем обязательно играть. Точно будет на Ижевском пруду. Договариваемся, чтоб сыграть в Воткинске на пруду и в Сарапуле на Каме. В прошлом году прозвучала фраза «А что вы на Каме-то не играете?», пообещали себе, что осуществим этот замысел. Так что будем с главой Сарапула Александром Ессеном договариваться.