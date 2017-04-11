Ижевчане написали «Тотальный диктант» с ведущими программы «Живу в Ижевске» Ольгой Чураевой и Стасом Булгаковым.

На тотальный диктант 2017 пришли миллионы людей в 80 странах мира. Тысячи - в Ижевске. Организаторы говорят, с каждым годом желающих проверить свой русский - все больше.

Двери для горожан открыли полсотни площадок. Аудитории УдГУ были переполнены - сюда пришло около 700 ижевчан. Интонировали ижевчанам филологи, учителя, депутаты, журналисты. Среди них и ведущие программы «Живу в Ижевске»- Ольга Чураева и Стас Булгаков. Акцию по Тотальному ТНТшники поддерживают уже второй сезон. В этот раз не обошлось без сюрпризов.

Всех, кто пришел писать тотальный со Стасом Булгаковым и Ольгой Чураевой, ждал сюрприз от ребят из нового сериала «Филфак». Ижевчане получили по яркой брендированной ручке с сериалом и шоколадкой.

Филфак – это смешная история трех друзьях-ботаниках, которые окунут зрителя в студенчество. Сериал впитал в себя дерзость «Физрука», обаяние «Универа», брутальность «Реальных пацанов» и правду-матку «Ольги».

Персонажи этого сериала, такие разные и непохожие, будут учиться понимать друг друга и находить общий язык, иногда вдруг ловя себя на том, что любое противостояние может обернуться дружбой. При этом раскрываются они не сразу — каждый из них окажется гораздо сложнее и многограннее, чем можно подумать на первый взгляд. Все герои «Филфака», начиная со сверхположительного интеллигентного Миши и заканчивая самовлюбленным дворовым Борей, выходят за рамки стереотипов и шаблонов.

«Филфак» — это смешная история о студенческой молодости и первой серьезной любви, нежная, местами грустная, но одновременно честная и прямая.

Свои оценки узнаем после 12 апреля на сайте totaldict.ru, а премьеру сериала «Филфак» смотри с понедельника по четверг в 20:30 на ТНТ-Новый Регион.









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