Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов в Ижевске планируют обновить сцену, установив навесы. Об этом рассказала в соцсетях председатель Гордумы Любовь Зайцева.

«Провела рабочую встречу с директором МАУ ЦРК «Русский дом» Виталием Тюльпиным. Сверили часы по реализации исполнения наказа избирателей по вопросу установки навесных конструкций для сцены в Парке космонавтов. Проект уже согласован. Виталий Эдуардович детально проинформировал о всех этапах: что подготовлено на данный момент и когда подрядчик приступит к работам», — написала Любовь Евлампиевна.

Она подчеркнула, что это преображение — весомый вклад в развитие городской среды и настоящий подарок для всех, кто ценит качественную организацию досуга. А для творческих коллективов — прекрасная возможность реализовать самые смелые идеи, не оглядываясь на погодные условия.