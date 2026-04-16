Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Новый навес установят на уличной сцене в парке Космонавтов в Ижевске

13:20, 16 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
115
0
#Ижевск\n#парк Космонавтов\n#городская среда
Источник фото: Любовь Зайцева
115
0

Проект уже согласован.

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов в Ижевске планируют обновить сцену, установив навесы. Об этом рассказала в соцсетях председатель Гордумы Любовь Зайцева.

«Провела рабочую встречу с директором МАУ ЦРК «Русский дом» Виталием Тюльпиным. Сверили часы по реализации исполнения наказа избирателей по вопросу установки навесных конструкций для сцены в Парке космонавтов. Проект уже согласован. Виталий Эдуардович детально проинформировал о всех этапах: что подготовлено на данный момент и когда подрядчик приступит к работам», — написала Любовь Евлампиевна.

Она подчеркнула, что это преображение — весомый вклад в развитие городской среды и настоящий подарок для всех, кто ценит качественную организацию досуга. А для творческих коллективов — прекрасная возможность реализовать самые смелые идеи, не оглядываясь на погодные условия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

