Житель Филиппин насмерть загрыз напавшего на него питона

Антекера. Филиппины. Трехметровый питон едва не задушил филиппинца. Однако мужчина нанес рептилии несколько укусов и спас себе жизнь, пишет Лента.ру со ссылкой на AsioOne.

Инцидент произошел 20 декабря. Ранним утром 48-летний Болхулио Алерия проезжал на мотоцикле через деревню Антекера в провинции Бохоль. Путь ему пересекла огромная змея. Мотоциклист решил дать дорогу животному, но неожиданно питон атаковал человека. Хищник своей пастью впился Болхулио в руку, а телом обвился вокруг талии, начав душить жертву.

Мужчина решил ответить нападавшему тем же – он начал кусать агрессивную змею. Филиппинец нанес рептилии несколько серьезных повреждений и вынудил ослабить хватку. Борьба длилась около 10 минут, искусанная человеком змея скончалась.

По словам Бохулио, местные жители поджарили ее тело на гриле и съели. А сам герой получил медпомощь в больнице города Тагбиларан. Врачи прописали ему антибиотики.

Напомним, в октябре 2022 года в Индонезии огромный питон проглотил в лесу сборщицу каучука. Тело женщины извлекли из брюха рептилии.