Польша потребовала извинений от Канады за чествование в парламенте ветерана дивизии «Галичина»

Мероприятие прошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Оттава. Канада. Извинений от властей Канады за приглашение на государственное мероприятие участника дивизии СС «Галичина» потребовал посол Польши Витольд Дзельский. Об этом пишет Газета.ру.
В соцсети дипломат написал, что Варшава никогда не смирится с героизацией нацистских преступников.
Нашедшего убежище в Канаде 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку пригласили 22 сентября на выступление в парламенте страны во время выступления там президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана националистического формирования приветствовал как гость из Киева, так и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, скандальные фото появились в соцсетях.
О намерении направить ноту в связи с этим событием в МИД и офис премьер-министра Канады заявил ранее посол России в Оттаве Олег Степанов. Трюдо уже заявил, что ни он, ни делегация Зеленского якобы не были в курсе приглашения в парламент участника дивизии СС, передает RT.