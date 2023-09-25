Польша потребовала извинений от Канады за чествование в парламенте ветерана дивизии «Галичина»

Оттава. Канада. Извинений от властей Канады за приглашение на государственное мероприятие участника дивизии СС «Галичина» потребовал посол Польши Витольд Дзельский. Об этом пишет Газета.ру.

В соцсети дипломат написал, что Варшава никогда не смирится с героизацией нацистских преступников.

Нашедшего убежище в Канаде 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунку пригласили 22 сентября на выступление в парламенте страны во время выступления там президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана националистического формирования приветствовал как гость из Киева, так и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, скандальные фото появились в соцсетях.

О намерении направить ноту в связи с этим событием в МИД и офис премьер-министра Канады заявил ранее посол России в Оттаве Олег Степанов. Трюдо уже заявил, что ни он, ни делегация Зеленского якобы не были в курсе приглашения в парламент участника дивизии СС, передает RT.