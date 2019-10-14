Звезду К-роp Солли нашли мертвой

Тело обнаружили в доме артистки.

Южная Корея. Южнокорейская поп-певица Солли скончалась в возрасте 25 лет. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ВВС.

Тело Чхве Чжин Ри нашел менеджер в доме артистки.

Солли ранее входила в состав поп-группы F(x), однако покинула коллектив ради актерской карьеры. В то же время поклонники певицы считают, что причиной ухода стала травля в сети из-за ее откровенного поведения. В частности, она демонстрировала грудь в прямом эфире в Инстаграме, пишут «Известия» со ссылкой на ВВС.

Чхве Чжин Ри успела впустить четыре студийных альбома, снялась в фильмах «Настоящий», «Король моды», «Пираты», а также в сериалах «Для тебя во всем цвету», «Персона», «Отель «Дель Луна», сообщил телеканал «360».