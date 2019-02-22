Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

Актер играл супергероя более 16 лет.

США. Актер Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную роль супергероя. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал IGN.

Вместе с Джекманом в Книгу включили его коллегу по цеху Патрика Стюарта. Поклонники Marvel помнят его по роли профессора Чарльза Ксавьера. Оба актера играли супергероев в течение 16 лет и 288 дней.

Официально в Книге их имена появятся в 2020 году, когда выйдет обновленное издание.

Джекман признался, что всегда мечтал установить какой-нибудь рекорд. Еще в детстве будущий Росомаха пытался сыграть с братом самую продолжительную игру в бадминтон.

Напомним, первый фильм о людях Х вышел в 2000 году. Последний с участием Хью Джекмана – «Логан» - в 2017 году.