Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Эстония обвинила российские ВКС в нарушении воздушного пространства

17:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Эстония обвинила российские ВКС в нарушении воздушного пространства
17:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
119
0
#Россия\n#Эстония\n#авиация
Фото: wikimedia.org
119
0

По мнению оборонного ведомства прибалтийской страны, самолёты России нарушают границу в шестой раз.

Таллин. Эстония. Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу ноту протеста из-за нарушения самолётом воздушно-космических сил России воздушного пространства прибалтийской республики. Об этом пишет «Интерфакс»

Силы обороны Эстонии сообщили, что самолёт А-50 российских ВКС пересёк воздушную границу страны без разрешения и находился над территорией меньше минуты. В тот момент судно не поддерживало связь с эстонскими диспетчерами. 

Представители оборонного ведомства также сообщили, что российские самолёты уже в шестой раз нарушают границу Эстонии. 

17:23, 23 сентября, 2021
Андрей Бирюков
119
0
#Россия\n#Эстония\n#авиация
?>