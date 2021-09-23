Эстония обвинила российские ВКС в нарушении воздушного пространства

По мнению оборонного ведомства прибалтийской страны, самолёты России нарушают границу в шестой раз.



Таллин. Эстония. Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу ноту протеста из-за нарушения самолётом воздушно-космических сил России воздушного пространства прибалтийской республики. Об этом пишет «Интерфакс».

Силы обороны Эстонии сообщили, что самолёт А-50 российских ВКС пересёк воздушную границу страны без разрешения и находился над территорией меньше минуты. В тот момент судно не поддерживало связь с эстонскими диспетчерами.

Представители оборонного ведомства также сообщили, что российские самолёты уже в шестой раз нарушают границу Эстонии.