Избирком: действующий президент Польши лидирует во втором туре выборов

Разница между результатами кандидатов – порядка 2%.



Варшава. Польша. В центризбиркоме Польши обработали 99,97% бюллетеней граждан, голосовавших во втором туре президентских выборов, прошедших 12 июля. По предварительным данным, победу одержал действующий глава государства, пишет РБК.

За Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей. Его конкурент Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов. Явка во втором туре выборов составила 68,12%.

Официальные результаты выборов будут объявлены 14 июля.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше за Дуду проголосовали 43,50% избирателей, за Тшасковского - 30,46%, два других кандидата показали более скромные результаты. Поскольку ни один из претендентов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур.