Ижевск. Удмуртия. Новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» стал Александр Черкашин из Белгородской области. Об этом сообщается на сайте компании.

Нового руководителя представил главе Удмуртии Александру Бречалову во время заседания регштаба по газификации генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

К своим обязанностям Александр Черкашин приступил 1 марта.

Наша справка:

Александр Иванович Черкашин родился в 1979 году с. Большое Городище Шебекинского района Белгородской области.

В 2003 году окончил Российский Новый Университет Москвы по специальности «Юриспруденция» и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова по специальности «Строительство» в 2019 году.

В 1998 – 2000 гг. – служил в рядах Российской Армии;

2000 – 2003 гг. – работал в органах внутренних дел;

2003 г. – работал помощником судьи Тамбовского районного суда;

2004 – 2006 гг. – юрисконсульт ОАО «Белгородоблгаз»;

2006 – 2007 гг. – начальник отдела управления персоналом ОАО «Белгородоблгаз»;

2007 – 2010 гг. – начальник отдела по работе с потребителями газа ООО «Белрегионгаз»;

2011 – 2019 гг. – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Белрегионгаз» (в 2011 году переименовано в ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»);

2019 – 2025 гг. – заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Напомним, ранее «Газпром межрегионгаз Ижевск» и «Газпром газораспределение Ижевск» возглавлял Алексей Вершинин. Он обвиняется в получении взятки за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов в общем размере около 1 млн рублей.