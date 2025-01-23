Конкурс на должность главы администрации запущен в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе запущен конкурс по определению нового главы муниципалитета. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв.

Заявки от кандидатов принимаются с 6 по 21 февраля по адресу: Воткинск, улица Красноармейская, 43а. Заявитель должен быть не младше 21 года с образованием не ниже специалитета или магистратуры. Также претенденту на пост главы администрации следует подготовить концепцию развития территории района.

Напомним, предыдущий глава района Сергей Васильев покинул свой пост ещё в середине октября 2024 года.