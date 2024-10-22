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Ольга Русинова будет временно исполнять обязанности главы Воткинского района

10:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ольга Русинова будет временно исполнять обязанности главы Воткинского района
10:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#власть\n#депутаты\n#глава района
Источник фото: администрация Воткиснкого района
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Такое решение приняли местные депутаты 21 октября.

Воткинск. Удмуртия. На должность исполняющего обязанности главы Воткинского района выбрали Ольгу Русинову. Об этом сообщают «Воткинские Вести». 

Такое решение было принято на внеочередной сессии Совета депутатов Воткинского района 21 октября. Отметим, что Ольга Русинова является замглавы администрации района — начальником управления финансов. Она также являлась и. о. главы Воткинского района весной 2023 года, когда свои полномочия сложил Илья Прозоров. 

Напомним, что 18 октября Сергей Васильев сообщил о своём решении покинуть пост главы Воткинского района. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев рассказал, что скоро начнётся конкурс на выбор нового главы.

10:00, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#власть\n#депутаты\n#глава района