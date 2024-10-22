Ольга Русинова будет временно исполнять обязанности главы Воткинского района

Воткинск. Удмуртия. На должность исполняющего обязанности главы Воткинского района выбрали Ольгу Русинову. Об этом сообщают «Воткинские Вести».

Такое решение было принято на внеочередной сессии Совета депутатов Воткинского района 21 октября. Отметим, что Ольга Русинова является замглавы администрации района — начальником управления финансов. Она также являлась и. о. главы Воткинского района весной 2023 года, когда свои полномочия сложил Илья Прозоров.

Напомним, что 18 октября Сергей Васильев сообщил о своём решении покинуть пост главы Воткинского района. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев рассказал, что скоро начнётся конкурс на выбор нового главы.