Премьер Польши пригрозил бобрам войной

Вроцлав. Польша. Войну бобрам, деятельность которых способствует затоплениям, пообещал объявить премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание Onet.

На совещании кризисного штаба во Вроцлаве политик пояснил, что грызуны подкапывают насыпи, сооружаемые для защиты от наводнений. В связи с подтоплениями многих территорий после обильных дождей, властям придется принять меры к снижению численности трудолюбивых зверьков.

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — разъяснил свою позицию Дональд Туск. При этом он подчеркнул, что борьба с бобрами должна вестись строго в рамках закона.

Напомним, в последние недели на юго-западе Польши обильные осадки привели к сильнейшим за последние 30 лет наводнениям. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия. Больше 1100 человек эвакуировано, погиб как минимум один житель. На борьбу со стихией отправлены более 26 тыс. военных.

Добавим, кроме бобров, в бедах поляков вновь оказалась виновата Россия. Нашу страну обвинили в «информационно-психологической» операции на фоне потопа. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Войск защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши.