Ижевск. Удмуртия. Удмуртия прошла тестирование цифровой управленческой панели «дашборд губернатора». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Сервис позволит регионам работать с федеральными поручениями и законодательными инициативами, указывать исполнение федерального и регионального бюджетов и реализацию национальных проектов, публиковать сведения о выполнении планов строительства школ, больниц, детских садов и других объектов, а также федеральные рейтинги.

«На «дашборде губернатора» представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача – это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из‑за недостоверности или неточности данных», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Всего в пилотный проект вошли 28 российских регионов, в числе которых и Удмуртия. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление оставшиеся субъекты.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. При этом каждый губернатор может настроить систему контроля конкретных проектов или задач, в реализации которых наиболее остро нуждается регион.