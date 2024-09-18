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Пенсионный возраст решили поднять власти Китая

11:56, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пенсионный возраст решили поднять власти Китая
11:56, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
157
0
#Китай\n#пенсионеры\n#власть\n#пенсии\n#пожилые\n#пенсионный возраст
Фото: pxhere.com
157
0

Повышение начнется с 2025 года.

Пекин. КНР. Китайцы начнут выходить на пенсию позднее. Решение об этом принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Отмечается, что сейчас женщины-служащие в КНР выходят на заслуженный отдых в 55 лет, работницы фабрик – в 50, а мужчины – по исполнении им 60 лет. В течение ближайших 15 лет пенсионный возраст указанных категорий населения поднимут до 58, 55 и 63 лет соответственно. 

Повышение будет проводиться постепенно. Так, с 1 января 2025 года возраст выхода на пенсию для работающих мужчин и женщин будет продлеваться на 1 месяц каждые 4 месяца, начиная с 60 до 63 лет и с 55 до 58 лет соответственно, а для женщин – с 50 до 55 лет. 

Последний раз пенсионный возраст в Китае повышали в конце 70-х годов. Сейчас он является одним из самых низких в мире.

11:56, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
157
0
#Китай\n#пенсионеры\n#власть\n#пенсии\n#пожилые\n#пенсионный возраст