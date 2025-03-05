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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии создали межведомственную комиссию по профориентации граждан

10:29, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создали межведомственную комиссию по профориентации граждан
10:29, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#рынок труда
Источник фото: ИА «Сусанин»
226
0

Председателем станет вице-премьер Ольга Лубнина.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создаётся межведомственная комиссия по профориентации граждан. Утверждены её состав и положение. Документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Возглавит комиссию вице-премьер регионального правительства Ольга Лубнина. В состав вошли представители министерств образования и науки, социальной политики, молодёжной политики, представители профсоюзов и образовательных организаций. 

Основными задачами совещательного органа являются определение приоритетных задач в направлении профориентации, анализ динамики развития рынка труда, координация деятельности исполнительных органов власти в УР. 

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10:29, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#рынок труда