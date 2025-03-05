Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создаётся межведомственная комиссия по профориентации граждан. Утверждены её состав и положение. Документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Возглавит комиссию вице-премьер регионального правительства Ольга Лубнина. В состав вошли представители министерств образования и науки, социальной политики, молодёжной политики, представители профсоюзов и образовательных организаций.

Основными задачами совещательного органа являются определение приоритетных задач в направлении профориентации, анализ динамики развития рынка труда, координация деятельности исполнительных органов власти в УР.