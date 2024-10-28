До конца года в отставку могут уйти два руководителя российских регионов

Москва. Двое региональных лидеров могут досрочно сложить с себя полномочия до конца текущего года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Ведомости».

Как рассказали изданию источники, близкие к администрации президента РФ, отставка грозит губернатору Ростовской области Василию Голубеву и главе Республики Коми Владимиру Уйбе.

Василий Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010 года. Его пребывание на этом посту в администрации президента якобы сочли слишком долгим. Владимир Уйба руководит Коми не так давно, но успел за это время испортить отношения с местными элитами, утверждают источники издания. В то же время высшее руководство страны к обоим губернаторам претензий не имеет, пишет газета.

Ранее эксперты компании «Минченко консалтинг» спрогнозировали высокий риск отставки в 2025 году двум главам регионов – в том числе Владимиру Уйбе, а также губернатору Костромской области Сергею Ситникову.