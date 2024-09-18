Прошедшая курс лечения от онкозаболевания Кейт Миддлтон вернулась к работе

Виндзор. Великобритания. Жена принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии от рака. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Sky News.

Принцесса обсудила ряд вопросов с членами благотворительного Королевского фонда в Виндзорском замке. В последний раз Кейт Миддлтон участвовала в подобном мероприятии в декабре 2023 года.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что у супруги принца Уильяма нашли рак. Позднее было объявлено об операции на внутренних органах, которую Миддлтон перенесла в январе. Медики назначили ей профилактическую химиотерапию. О завершении курса стало известно 9 сентября. Принцесса заявила, что надеется на длительную ремиссию.