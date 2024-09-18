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Прошедшая курс лечения от онкозаболевания Кейт Миддлтон вернулась к работе

15:01, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Прошедшая курс лечения от онкозаболевания Кейт Миддлтон вернулась к работе
15:01, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#рак\n#онкология\n#монархия
Фото: pxhere.com
93
0

Супруга наследника британского престола провела первую деловую встречу.

Виндзор. Великобритания. Жена принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон провела первую рабочую встречу после окончания курса химиотерапии от рака. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Sky News.

Принцесса обсудила ряд вопросов с членами благотворительного Королевского фонда в Виндзорском замке. В последний раз Кейт Миддлтон участвовала в подобном мероприятии в декабре 2023 года.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что у супруги принца Уильяма нашли рак. Позднее было объявлено об операции на внутренних органах, которую Миддлтон перенесла в январе. Медики назначили ей профилактическую химиотерапию. О завершении курса стало известно 9 сентября. Принцесса заявила, что надеется на длительную ремиссию.

15:01, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#Великобритания\n#власть\n#здоровье\n#рак\n#онкология\n#монархия