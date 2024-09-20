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В Китае осудили на 13 лет тюрьмы любвеобильную чиновницу

12:24, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Китае осудили на 13 лет тюрьмы любвеобильную чиновницу
12:24, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
220
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#Китай\n#власть\n#чиновники\n#женщины\n#коррупция\n#взятки\n#секс\n#разврат
Фото: pxhere.com
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52-летняя женщина завела себе десятки половых партнеров среди подчиненных.

Гуйян. КНР. Бывшую главу Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу в Китае отправят в тюрьму за коррупцию. Следствие установило, что взятки чиновница по имени Чжун Ян тратила на роскошную жизнь с многочисленными любовниками, пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Как оказалось, у 52-летней Ян было не менее 58 сексуальных партнеров среди подчиненных. За яркую внешность ее называли «красивым губернатором». Мужа и детей у женщины не было.

О неблаговидных поступках Чжун Ян стало известно из показанного по китайскому телевидению документального фильма. Глава автономного округа брала взятки, веселилась в ночных клубах, меняла мужчин, как перчатки. 

Начальница заставляла приглянувшихся сотрудников задерживаться на работе допоздна, устраивала совместные командировки с ними. Некоторые подчиненные соглашались на секс с Чжун ради подарков и продвижения по службе, другие боялись за свою карьеру в случае отказа. 

Помимо разгульной личной жизни, Чжун Ян осудили за взятки в размере около 60 млн юаней (786 млн рублей). Ее исключили из Коммунистической партии Китая, оштрафовали на крупную сумму и приговорили к 13 годам заключения.

12:24, 20 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
220
0
#Китай\n#власть\n#чиновники\n#женщины\n#коррупция\n#взятки\n#секс\n#разврат