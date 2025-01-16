Президент Беларуси отказался передавать государству подаренный ему мотоцикл

Минск. Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался передавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск». Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на БелТА.

Подарок главе государства был передан от имени коллектива «Мотовелозавода» в благодарность за поддержку в сохранении предприятия. Уточняется, что мотоцикл «Минск Д4 125» стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке.

По словам Александра Лукашенко, все полученные подарки он передает государству. Однако мотоцикл президент Беларуси оставит себе.