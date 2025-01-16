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Президент Беларуси отказался передавать государству подаренный ему мотоцикл

16:46, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Президент Беларуси отказался передавать государству подаренный ему мотоцикл
16:46, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Беларусь\n#Александр Лукашенко\n#подарок\n#власть
Источник фото: unsplash.com ( Artem Beliaikin)
290
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Железного коня ему передал коллектив «Мотовелозавода» за сохранение предприятия.

Минск. Беларусь. Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался передавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск». Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на БелТА.

Подарок главе государства был передан от имени коллектива «Мотовелозавода» в благодарность за поддержку в сохранении предприятия. Уточняется, что мотоцикл «Минск Д4 125» стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке.

По словам Александра Лукашенко, все полученные подарки он передает государству. Однако мотоцикл президент Беларуси оставит себе. 

16:46, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
290
0
#Беларусь\n#Александр Лукашенко\n#подарок\n#власть