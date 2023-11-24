Пан сержант: собакам в польской армии будут присваивать воинские звания

Варшава. Польша. У служебных собак, используемых в некоторых частях польской армии, появятся звания рядовых и сержантов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление Генштаба страны.

Инициатива присвоения званий псам принадлежит военным. Таким образом они хотят отблагодарить своих четвероногих помощников и подчеркнуть их роль.

Глава Генштаба счел возможным подготовить соответствующий приказ. Звания «пес-рядовой» и «пес-сержант» будут присваивать своим хвостатым подопечным командиры подразделений.