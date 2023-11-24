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Пан сержант: собакам в польской армии будут присваивать воинские звания

17:58, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пан сержант: собакам в польской армии будут присваивать воинские звания
17:58, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Польша\n#армия\n#военные\n#животные\n#собаки
Фото: pxhere.com
25
0

Такой чести животные удостоились за особые заслуги.

Варшава. Польша. У служебных собак, используемых в некоторых частях польской армии, появятся звания рядовых и сержантов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление Генштаба страны.

Инициатива присвоения званий псам принадлежит военным. Таким образом они хотят отблагодарить своих четвероногих помощников и подчеркнуть их роль.

Глава Генштаба счел возможным подготовить соответствующий приказ. Звания «пес-рядовой» и «пес-сержант» будут присваивать своим хвостатым подопечным командиры подразделений.

17:58, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Польша\n#армия\n#военные\n#животные\n#собаки