Вашингтон. США. Оружие и военное снаряжение, отправляемое США на Украину, расхищается с целью продажи. Об этом говорится в отчете Пентагона, изученном журналистами CNN, пишет Лента.ру.

Документ охватывает события, зафиксированные с февраля по сентябрь 2022 года. Сообщается, в частности, что в июне выдавшие себя за сотрудников гуманитарной миссии злоумышленники присвоили партию бронежилетов стоимостью около 17 тыс. долларов. В августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. Хищение удалось пресечь – тайник с оружием был обнаружен раньше, чем воры успели продать армейское имущество на черном рынке.

Также отмечается, что Киев не смог организовать мониторинг использования военной техники, полученной от Пентагона в 2022-м финансовом году.

Авторы отчета констатируют, что США не в состоянии отслеживать использование всех своих оружейных поставок на Украину в силу своего ограниченного присутствия там. Между тем вести эту работу обязывает американский закон о контроле экспорта.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет делиться с киевским режимом своим оружием, поскольку велика вероятность его попадания в руки проиранских сил на Ближнем Востоке.