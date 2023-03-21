Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Молдавия возобновила покупку российского газа

12:15, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Молдавия возобновила покупку российского газа
12:15, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Молдавия\n#Газпром\n#газ
Фото: unsplash.com (KWON JUNHO)
66
0

Без «Газпрома» Кишинёв «прожил» три месяца.

Кишинёв. Молдавия. Молдавия после трёхмесячного перерыва возобновила закупку газа у российского «Газпрома». Как передаёт «360», об этом в TГ-канале сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. 

«В связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось. В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» и АО «Энергоком», практически идентичны, АО «Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром» и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО „Энергоком“», — сообщил Чебан.

Отметим, что с декабря 2022 года весь объём газа от «Газпрома» направлялся в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, расположенную на территории непризнанной республики.

12:15, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Молдавия\n#Газпром\n#газ