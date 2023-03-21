Молдавия возобновила покупку российского газа

Кишинёв. Молдавия. Молдавия после трёхмесячного перерыва возобновила закупку газа у российского «Газпрома». Как передаёт «360», об этом в TГ-канале сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось. В данной ситуации, принимая во внимание, что цены природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» и АО «Энергоком», практически идентичны, АО «Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром» и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО „Энергоком“», — сообщил Чебан.

Отметим, что с декабря 2022 года весь объём газа от «Газпрома» направлялся в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, расположенную на территории непризнанной республики.