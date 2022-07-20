При атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС пострадали не менее 11 человек

Энергодар. Украина. Украинские боевые дроны нанесли два удара по Запорожской АЭС. При этом пострадали как минимум 11 человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Энергодара, первая атака беспилотников на атомную электростанцию имела место 18 июля. В результате получили ранения 11 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.

Дроны-камикадзе с украинской стороны вновь были замечены возле АЭС 20 июля. Они нанесли 4 удара. Реактор станции повреждений не получил. Есть ли пострадавшие, не сообщается.