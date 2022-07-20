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При атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС пострадали не менее 11 человек

17:56, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
При атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС пострадали не менее 11 человек
17:56, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
177
0
#Украина\n#дроны\n#беспилотник\n#АЭС\n#радиация\n#пострадавшие\n#военные\n#нападение\n#спецоперация
Фото: pixabay.com
177
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Об этом рассказали в администрации Энергодара.

Энергодар. Украина. Украинские боевые дроны нанесли два удара по Запорожской АЭС. При этом пострадали как минимум 11 человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Энергодара, первая атака беспилотников на атомную электростанцию имела место 18 июля. В результате получили ранения 11 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.

Дроны-камикадзе с украинской стороны вновь были замечены возле АЭС 20 июля. Они нанесли 4 удара. Реактор станции повреждений не получил. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

 

17:56, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
177
0
#Украина\n#дроны\n#беспилотник\n#АЭС\n#радиация\n#пострадавшие\n#военные\n#нападение\n#спецоперация