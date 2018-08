Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

США. Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Об этом сообщила семья политика на его странице в твиттере.

Аннан скончался на 81-ом году жизни. Он возглавлял международную организацию с 1997 по 2006 год и был седьмым по счету генсеком.

Отметим, что в 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness...