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У берегов Пхукета рыбаки заметили двухметрового крокодила

16:52, 20 июля, 2018
Анна Торхова
16:52, 20 июля, 2018
Анна Торхова
399
0
#животные\n#пляж\n#Таиланд
Фото: www.facebook.com/loverawaicom
399
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Рептилия несколько дней плавает вблизи пляжа Равай.

Пхукет. Таиланд. У берегов Пхукета рыбаки заметили в воде двухметрового крокодила. Рептилия уже несколько дней плавает вблизи пляжа Равай, передают РИА «Новости».

Операция по вылову крокодила началась еще в среду, но поймать животное пока не удалось. Отлову мешают ветер и высокие волны.

 

Love Rawai

Video with a crocodile! A rare cadre of a predator was shot by the operator Love Rawai. The third day continues the operation to capture a large crocodile found in the area beaches Nai Harn and...

16:52, 20 июля, 2018
Анна Торхова
399
0
#животные\n#пляж\n#Таиланд

 

 

 


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