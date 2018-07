У берегов Пхукета рыбаки заметили двухметрового крокодила

Пхукет. Таиланд. У берегов Пхукета рыбаки заметили в воде двухметрового крокодила. Рептилия уже несколько дней плавает вблизи пляжа Равай, передают РИА «Новости».

Операция по вылову крокодила началась еще в среду, но поймать животное пока не удалось. Отлову мешают ветер и высокие волны.

