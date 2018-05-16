В США белки спрятали под капотом машины 23 кг сосновых шишек

Для того, чтобы очистить двигатель автомобиля, американцам потребовалось 45 минут.

Мичиган. США. Белки спрятали под капотом машины 23 кг сосновых шишек в США. Как сообщает портал mlive.com, находку по дороге на работу обнаружил мичиганец Келлен Мур.

Мужчина заметил, что в салоне появился странный звук. Сначала он подумал, что, возможно, сломался кондиционер. Однако решил проверить двигатель своего «Доджа». Открыв капот, Мур обнаружил сосновые шишки, которые заполнили все свободное место в двигательном отсеке и на моторе.

Joe Charlevoix

Сфотографировав их на свой телефон, американец написал своему другу Гейбу Аври. И спустя некоторое время тот пришел ему на помощь. Для того, чтобы очистить двигатель автомобиля, им потребовалось 45 минут. Позднее мужчины подсчитали, что белкам удалось спрятать в машине порядка 23 кг шишек.

Позднее фото попало в сеть. В Фейсбуке его выложил метеоролог Джо Шарлевуа. «Видимо белки были очень заняты. Просто дружеское напоминание о том, что время от времени нужно проверять, что происходит под капотом», - написал он.