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В США белки спрятали под капотом машины 23 кг сосновых шишек

10:10, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
10:10, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
359
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#США\n#животные\n#социальные сети\n#белки\n#автомобиль
Фото: facebook.com/joecharlevoix74 (Джо Шарлевуа)
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Для того, чтобы очистить двигатель автомобиля, американцам потребовалось 45 минут.

Мичиган. США. Белки спрятали под капотом машины 23 кг сосновых шишек в США. Как сообщает портал mlive.com, находку по дороге на работу обнаружил мичиганец Келлен Мур.  

Мужчина заметил, что в салоне появился странный звук. Сначала он подумал, что, возможно, сломался кондиционер. Однако решил проверить двигатель своего «Доджа». Открыв капот, Мур обнаружил сосновые шишки, которые заполнили все свободное место в двигательном отсеке и на моторе.  

Joe Charlevoix

Сфотографировав их на свой телефон, американец написал своему другу Гейбу Аври. И спустя некоторое время тот пришел ему на помощь. Для того, чтобы очистить двигатель автомобиля, им потребовалось 45 минут. Позднее мужчины подсчитали, что белкам удалось спрятать в машине порядка 23 кг шишек.  

Позднее фото попало в сеть. В Фейсбуке его выложил метеоролог Джо Шарлевуа. «Видимо белки были очень заняты. Просто дружеское напоминание о том, что время от времени нужно проверять, что происходит под капотом», - написал он.

10:10, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
359
0
#США\n#животные\n#социальные сети\n#белки\n#автомобиль

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