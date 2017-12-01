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      СМИ: объявлена дата свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл

      17:06, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:06, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      198
      0
      #семья\n#Великобритания\n#брак\n#свадьбы\n#королева
      Фото: twitter.com/ClarenceHouse
      198
      0

      В нарушение традиций пара узаконит отношения в выходной день.  

      Лондон. Великобритания. Принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл 26 мая 2018 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на британское издание The Sun.   

      Таблоид отмечает, что бракосочетание пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Пара впервые нарушит британскую традицию заключать браки в будни. 26 мая будущего года выпадает на субботу. К тому же дата приходится на британские банковские каникулы, что позволит жителям страны гулять на свадьбе 3 дня подряд. 

      Напомним, о помолвке 33-летнего внука Елизаветы II и 36-летней американской актрисы объявил недавно отец Гарри, принц Чарльз. Событие запланировано на 27 ноября.

      17:06, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      198
      0
      #семья\n#Великобритания\n#брак\n#свадьбы\n#королева

       

       

       

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