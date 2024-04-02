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В Малопургинском районе семье погибшего в зоне спецоперации бойца передали госнаграду

15:45, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Малопургинском районе семье погибшего в зоне спецоперации бойца передали госнаграду
15:45, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
291
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#СВО\n#награды\n#семья\n#Удмуртия
Фото: Александр Деев
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Юрий Степанов представлен к ордену Мужества посмертно.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе состоялась церемония вручения государственной награды членам семьи погибшего в зоне СВО местного жителя. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Юрий Степанов служил по контракту с начала спецоперации. За проявленные в ходе службы качества его представили к ордену Мужества посмертно. Награду вручили членам его семьи.

«Юрий Степанов — это имя, которое мы будем помнить всегда, он — наш Герой!», — написал Александр Деев.

15:45, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
291
0
#СВО\n#награды\n#семья\n#Удмуртия