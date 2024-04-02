В Малопургинском районе семье погибшего в зоне спецоперации бойца передали госнаграду

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе состоялась церемония вручения государственной награды членам семьи погибшего в зоне СВО местного жителя. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Юрий Степанов служил по контракту с начала спецоперации. За проявленные в ходе службы качества его представили к ордену Мужества посмертно. Награду вручили членам его семьи.

«Юрий Степанов — это имя, которое мы будем помнить всегда, он — наш Герой!», — написал Александр Деев.