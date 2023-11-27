Многодетная «Семья года» Бабайловых из Ижевска представляет Удмуртию на выставке-форуме на ВДНХ

Москва. Многодетная семья из Ижевска представляет Удмуртию на фотовыставке на форуме «Россия» (0+) в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выставка, посвященная семьям России, заработала 26 ноября, в Международный день матери. На фотографиях предстали победители Всероссийского конкурса «Семья года» из 17 регионов России. От Удмуртии в выставке участвует семья Андрея и Любови Бабайловых из Ижевска.

Супруги вместе уже 35 лет. Андрей и Любовь занимаются своим хозяйством, а также в этом им помогают 15 детей — четыре дочки и 11 сыновей. Старшие дети уже создали свои семьи, в том числе и многодетные. В результате супруги Бабайловы уже имеют 17 внуков.

Четверо младших детей Андрея и Любови — Любовь, Лев, Анна и Матфей — сейчас учатся в школе №55. Ребята очень активны и часто участвуют в разных конкурсах и соревнованиях, а также успевают посещать кружки.

«Господь нас объединил и дал нам такое счастье. Я думаю, что семья должна быть большой. Я сама выросла в многодетной семье и сейчас не представляю, как жить по-другому. Дома всегда шумно и весело. У нас дружная семья — один за всех и все за одного. Каждого ребеночка мы очень ждали — да, было трудно, но это же великое счастье и радость! И сейчас гордимся своими детьми», — заявила Любовь Бабайлова.

Также семья Бабайловых не оставляет без внимания и детей-сирот. В конце 2022 года к ним на новогодних каникулах присоединились двое воспитанников из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из Можги.

В 2008 году Любовь Михайловну наградили знаком отличия Удмуртской Республики «Материнская слава», а в 2018 году ей присвоили звание «Ветеран труда Удмуртии». Помимо этого в 2021 году семья Бабайловых выиграла Всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Теперь фотография этой семьи выставляется в рамках экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» (0+) в выставочном пространстве Минтруда России на ВДНХ.