Пропавшая семья с двумя детьми почти год жила в лесном шалаше под Тулой

Тула. Тульская область. 11 месяцев прожила в лесном шалаше в Тульской области пропавшая семья с двумя детьми. Больше полугода она находилась в федеральном розыске, пишет Лента.ру со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина.

Мать двух девочек в возрасте 12 и 10 лет с мужем, не являющимся их отцом, переехала в Ярославскую область из Пермского края. Женщину собирались ограничить в родительских правах, но неожиданно семья пропала.

Недавно всех четверых нашли в Тульской области. Мужчина, женщина и дети построили шалаш с самодельной печкой в лесу, где и прожили почти год. Все это время девочки не посещали школу. Стены жилища размером около 10 квадратных метров были изготовлены из фанеры, вместо крыши использовался кусок линолеума.

Сейчас дети находятся на реабилитации, их намерена взять под опеку бабушка, проживающая под Пермью, добавил омбудсмен.