Юные жители Удмуртии могут поучаствовать в ежегодном конкурсе чтецов «Таланты Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный конкурс чтецов «Таланты Удмуртии» (0+) стартовал в регионе. Об этом в своей группе в соцсети «ВКонтакте» пишут «Мамы Удмуртии».

Этот сезон организаторы решили посвятить семье, поэтому участникам предлагают выбрать стихотворения на тему «Я говорю стихами о семье».

Конкурс пройдёт в три этапа. С 15 марта по 10 апреля идёт приём онлайн-заявок. Затем, 14 апреля, состоится отборочный тур, за которым 21 апреля проведут финал.

Участники будут состязаться с ребятами из своей возрастной группы. Всего их пять: 4 – 5 лет, 6 – 7 лет, 8 – 9 лет, 10 – 12 лет и 13 – 18 лет включительно.

Чтобы ребёнок принял участие в конкурсе, родителям или законному представителю нужно изучить положение конкурса и заполнить заявку по ссылке. А самому участнику предстоит выучить стихотворение, отрывок из него или монолог на указанную тему и выступить 14 апреля.

Отмечается, что все ребята получат дипломы и подарки, а победителю вручат билет в дельфинарий.

Больше информации о конкурсе можно узнать в положении.