Киев. Украина. В организме супруги начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова обнаружили опасные дозы тяжелых металлов. Также от отравления могли пострадать сотрудники ведомства, пишет Газета.ру со ссылкой на «Страна.ua».

По данным источников издания, Марианну Буданову могли отравить через продукты питания. Она уже прошла первый курс лечения, состояние женщины улучшилось. Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников ГУР, они также проходят курс терапии.

Ранее украинские СМИ сообщили о госпитализации жены Кирилла Буданова с признаками отравления веществами, которые не используются ни в быту, ни в военном деле.

Официальных комментариев со стороны властей по этому поводу пока не поступало.

Добавим, глава ГУР Украины Кирилл Буданов ранее признавался в причастности к подготовке покушений на российских общественных деятелей, в том числе убийств журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыве машины писателя Захара Прилепина.