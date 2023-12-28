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В Ижевске открылся семейный МФЦ

15:17, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске открылся семейный МФЦ
15:17, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#МФЦ\n#семья\n#СВО\n#Ижевск
Фото: vk.com/lubnina_ov
25
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Услугами центра смогут воспользоваться и семьи участников СВО.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылся первый в Удмуртии семейный МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

С 28 декабря центр начинает работу. Здание адаптировано для людей с ОВЗ – есть пандусы, созданы широкие проёмы для проезда колясок.

Услугами МФЦ могут воспользоваться молодые семьи, семьи, находящиеся в трудном положении, семьи участников СВО, отмечает заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Кроме того, для нуждающихся будет сформирован банк вещей и пункт социального проката. Также для удобства жителей созданы зоны для информирования и ожидания, где могут помочь записаться в детский сад, трудоустроиться после декретного отпуска, получить юридическую и психологическую помощь.

«Это будет не единственный Семейный МФЦ в республике. В июне следующего года откроем в Глазове на базе филиала Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения», — дополнила министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина.

Центр располагается по адресу Ижевск, Улица Шевченко, 25.

15:17, 28 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
25
0
#МФЦ\n#семья\n#СВО\n#Ижевск