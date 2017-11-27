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      Помолвку принца Гарри и актрисы Меган Маркл назначили на весну 2018 года

      16:21, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:21, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      184
      0
      #Twitter\n#Великобритания\n#брак\n#дворец\n#королева
      Фото: twitter.com/ClarenceHouse
      184
      0

      Объявление об этом появилось на официальной странице в Twitter Кларенс-хаус.  

      Вестминстер. Великобритания. О предстоящей помолвке своего сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл объявил принц Уэльский Чарльз. Сообщение было выложено в понедельник, 27 ноября, на официальной странице в Twitter Кларенс-хаус, резиденции королевской семьи Великобритании. 

      Отмечается, что помолвка состоится весной 2018 года, пишут "Известия".   

      33-летний принц Гарри является сыном принца Чарльза Уэльского и внуком королевы Елизаветы II. Меган Маркл 36 лет, она актриса и фотомодель. Наиболее известна ролью в американском телесериале «Форс-мажоры».

      16:21, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      184
      0
      #Twitter\n#Великобритания\n#брак\n#дворец\n#королева

       

       

       

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