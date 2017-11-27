Помолвку принца Гарри и актрисы Меган Маркл назначили на весну 2018 года

Объявление об этом появилось на официальной странице в Twitter Кларенс-хаус.

Вестминстер. Великобритания. О предстоящей помолвке своего сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл объявил принц Уэльский Чарльз. Сообщение было выложено в понедельник, 27 ноября, на официальной странице в Twitter Кларенс-хаус, резиденции королевской семьи Великобритании.

Отмечается, что помолвка состоится весной 2018 года, пишут "Известия".

33-летний принц Гарри является сыном принца Чарльза Уэльского и внуком королевы Елизаветы II. Меган Маркл 36 лет, она актриса и фотомодель. Наиболее известна ролью в американском телесериале «Форс-мажоры».