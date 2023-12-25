29 сельских семей Удмуртии получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 29 семей, проживающих в сельской местности, получили сертификаты на улучшение жилищных условий по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». 37,3 млн рублей финансирования выделили на эти цели из федерального бюджета и ещё 1,2 миллиона из бюджета республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Среди получивших сертификаты есть операторы машинного доения, микробиолог, животноводы, юрист, главы фермерских хозяйств и люди из других отраслей. Средний размер выплаты для каждой семьи составит около 1,3 млн рублей.

«Всего за четыре года действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» сертификаты на социальные выплаты получили 189 семей республики. Эта мера поддержки предусматривает выплаты в размере 70% от стоимости строительства жилья, 30% стоимости — собственные средства граждан», — рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Также зампред напомнила, что в 2023 году планируется строительство и приобретение 84 домов для сельских работников по социальному найму.