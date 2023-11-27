Бразильская пресса уличила Месси в супружеской неверности

Буэнос-Айрес. Аргентина. Аргентинская журналистка может увести Лионеля Месси из семьи. Такой материал опубликовало бразильское издание Direto Do Miolo, пишет Газета.ру.

В статье говорится, что у нападающего сборной Аргентины якобы были личные отношения с аргентинской журналисткой Софией Мартинес. Из-за этого знаменитый футболист может даже расстаться со своей супругой Антонеллой Рокуццо, с которой был знаком еще с детства, а в законный брак вступил лишь в 2017 году. У пары трое детей, все мальчики. Однако теперь, по версии издания, семья оказалась на грани распада.

Напомним, недавно сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси одолела Бразилию со счетом 1:0 в квалификации на ЧМ-2026. Матч пришлось задержать из-за драки на трибунах. Кстати, в этом году аргентинский нападающий покинул «Пари Сен-Жермен», за который выступал 2 года. Теперь его клубом является американский «Интер Майами».