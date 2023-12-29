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Население Земли скоро перешагнет восьмимиллиардный рубеж

14:36, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Население Земли скоро перешагнет восьмимиллиардный рубеж
14:36, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#человеческий ресурс\n#рождаемость\n#дети\n#семья\n#прогнозы\n#демография
Фото: pxhere.com
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Это может случиться 1 января 2024 года.

Вашингтон. США. Исследователи из США назвали дату, когда количество жителей Земли составит 8 млрд человек. Этим днем может стать 1 января 2024 года, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По данным специалистов по демографии Брукингского института в Вашингтоне, за 2023 год население планеты увеличится на 75 млн. При этом ученые отмечают, что темпы роста человечества постоянно снижаются. Для США 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием по показателям рождаемости - менее 4%. Американцев ежегодно становилось больше на 7,3% даже в 30-е годы ХХ века, на которые пришлась Великая депрессия.

Добавим, порога в 7 млрд человек население мира достигло в 2011 году.

14:36, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
150
0
#США\n#человеческий ресурс\n#рождаемость\n#дети\n#семья\n#прогнозы\n#демография