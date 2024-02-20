В Удмуртии восстановили право семьи пропавшего без вести бойца СВО на бесплатное посещение ребенком детского сада

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии семье участника спецоперации помогли получить льготу по оплате детского сада. Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике.

Отмечается, что в качестве меры социальной поддержки дети добровольцев-контрактников могут посещать детские сады бесплатно.

Мужчина из Удмуртии отправился на СВО добровольцем, позднее он был признан пропавшим без вести. Чтобы получить положенную льготу на посещение ребёнком детского сада, семья бойца обратилась в орган по управлению образованием администрации города, но им отказали. На ситуацию не повлияли рекомендации Уполномоченного по правам человека в Удмуртии Виктора Кушко.

Тогда Виктор Михайлович обратился в органы прокуратуры. В результате получилось добиться восстановление прав семьи на бесплатное посещение ребенком детского сада.

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко напоминает, что признание бойца без вести пропавшим в результате боевых действий не является основанием для исключения его из списка личного состава Вооруженных Сил России.