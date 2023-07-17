Леопарды едва не загрызли троих индийцев в деревне

Гандинагар. Индия. Леопарды зашли в деревню в Индии и ранили троих жителей. Инцидент произошел в районе Гир Сомнатх штата Гуджарат, пишет Лента.ру со ссылкой на Newsflare.

Двоих обнаглевших хищников заметили на окраине населенного пункта. Очевидцы закрыли двери и окна домов и сообщили о животных властям. Однако спрятаться успели не все. Леопарды напали на мужчину, женщину и ребенка. Пострадавших с ранениями увезли в больницу.

Тем временем на место происшествия прибыли полицейские и сотрудники департамента лесного хозяйства. Совместными усилиями они поймали зверей, один из которых залез на балкон. Леопардов в клетках увезли в приют для животных.