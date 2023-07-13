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Штаб-квартиру масонской ложи пытались подорвать в столице Греции

16:53, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Штаб-квартиру масонской ложи пытались подорвать в столице Греции
16:53, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
147
0
#Греция\n#теракт\n#взрыв\n#взрывчатка\n#полиция\n#происшествие
Фото: pxhere.com
147
0

Сдетонировало одно из двух заложенных устройств.

Афины. Греция. Неизвестные пытались устроить теракт у здания Великой масонской ложи Греции в центре Афин. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местный телеканал Skai TV.

Сообщается, что рано утром 13 июля неизвестный позвонил в экстренные службы предупредил о заложенной взрывчатке. На место выехала полиция. По прибытии патрульной машины произошла детонация самодельного устройства. К счастью, люди при этом не пострадали. 

Неподалеку нашли второй пакет со взрывчаткой, его уничтожили специалисты. По данным телеканала, оба устройства состояли из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Поражающий эффект от их срабатывания был незначительным. Тем не менее, зданию масонской ложи был причинен ущерб: пострадала кладка.

16:53, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
147
0
#Греция\n#теракт\n#взрыв\n#взрывчатка\n#полиция\n#происшествие