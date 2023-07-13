Штаб-квартиру масонской ложи пытались подорвать в столице Греции

Афины. Греция. Неизвестные пытались устроить теракт у здания Великой масонской ложи Греции в центре Афин. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местный телеканал Skai TV.

Сообщается, что рано утром 13 июля неизвестный позвонил в экстренные службы предупредил о заложенной взрывчатке. На место выехала полиция. По прибытии патрульной машины произошла детонация самодельного устройства. К счастью, люди при этом не пострадали.

Неподалеку нашли второй пакет со взрывчаткой, его уничтожили специалисты. По данным телеканала, оба устройства состояли из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Поражающий эффект от их срабатывания был незначительным. Тем не менее, зданию масонской ложи был причинен ущерб: пострадала кладка.