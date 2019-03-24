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У берегов Норвегии терпит бедствие лайнер Viking Sky

10:00, 24 марта, 2019
10:00, 24 марта, 2019
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#Норвегия\n#корабли\n#происшествие
Фото: instagram.com/monanessetphotography
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К утру 24 марта с судна эвакуировали более 300 человек.

Норвегия. У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер Viking Sky. К утру 24 марта с судна эвакуировали более 300 человек, сообщает RT.

«С круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, эвакуировали 313 пассажиров. Всего на борту судна находятся 1373 человека, в том числе члены экипажа», - пишет издание со ссылкой на Verdens Gang.

Отметим, что в спасательной операции задействуют вертолеты, так как использование шлюпок невозможно из-за погодных условий.

«Сильный ветер и качка в районе ЧП не позволяют команде спустить спасательные шлюпки», - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что три члена экипажа Viking Sky, который потерял ход из-за отказа двигателей, являются гражданами России.

10:00, 24 марта, 2019
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#Норвегия\n#корабли\n#происшествие

 

 

 


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