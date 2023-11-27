Судно Blue Shark с 30 моряками на борту выбросило на мель около Анапы

Витязево. Краснодарский край. Из-за штормовой погоды и проблем с двигателем на мель возле села Витязево под Анапой выбросило судно Blue Shark. На борту сухогруза находятся 30 человек, пишет Газета.ру со ссылкой на оперштаб региона.

Там сообщили, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Разлива топлива удалось избежать.

Шедший под флагом Белиза сухогруз застрял на мели в 440 метрах от берега. Операцию по спасению судна и экипажа начнут после улучшения погодных условий.

По данным «Интерфакса», шторм застал Blue Shark под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. Судно перевели на якорную стоянку, однако 26 ноября около 23:00 МСК сухогруз сорвало с якорей, и он пустился в дрейф, попав в итоге на мель. Сообщается также, что на борту находятся граждане Сирии, Индии и Египта.

Добавим, шторм стал причиной обрыва ЛЭП в Крыму. Без света остались почти полмиллиона абонентов. Власти полуострова объявили понедельник дополнительным выходным днем.