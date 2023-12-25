Пляжи Дании завалило тысячами новых ботинок

Копенгаген. Дания. На пляжи северного побережья Дании выбросило тысячи ботинок, попавших в море с торгового судна во время шторма. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал DR.

Обувь перевозилась на судне компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск Во время волнения на море 46 контейнеров с товарами упали за борт. Кроме ботинок в них было медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек – их тоже находят сейчас на пляжах.

Напомним, шторм «Пиа» обрушился на побережья ряда стран Европы 21 декабря. Порывы ветра достигали скорости 185 километров в час.