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Пляжи Дании завалило тысячами новых ботинок

12:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пляжи Дании завалило тысячами новых ботинок
12:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Дания\n#море\n#корабли\n#шторм
Фото: pxhere.com
82
0

Обувь вывалилась из контейнеров, которые везли в Польшу.

Копенгаген. Дания. На пляжи северного побережья Дании выбросило тысячи ботинок, попавших в море с торгового судна во время шторма. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал DR.

Обувь перевозилась на судне компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск Во время волнения на море 46 контейнеров с товарами упали за борт. Кроме ботинок в них было медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек – их тоже находят сейчас на пляжах.

Напомним, шторм «Пиа» обрушился на побережья ряда стран Европы 21 декабря. Порывы ветра достигали скорости 185 километров в час.

12:37, 25 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Дания\n#море\n#корабли\n#шторм