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На пляже в Крыму нашли украинский катер со взрывчаткой

09:59, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На пляже в Крыму нашли украинский катер со взрывчаткой
09:59, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#корабли\n#беспилотники\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
148
0

Предполагают, что он был обезврежен средствами РЭБ.

Молочное. Крым. К одному из пляжей Крыма прибило потерявший управление безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. На борту судна находилось неразорвавшееся взрывное устройство, пишет Газета.ру со ссылкой на Life.

Инцидент произошел неподалеку от села Молочное Сакского района. Утром 4 декабря местные жители обнаружили морской дрон на пляже в 4 километрах от собственного дома, о чем сообщили властям. Катер мог быть дезориентирован средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считают прибывшие на место специалисты.

Добавим, 5 декабря в Минобороны России сообщили об уничтожении 22 украинских дронов над акваторией Азовского моря и Крымом.

Кроме того, один направлявшийся в Крым безэкипажный катер ВСУ был ликвидирован морской авиацией 1 декабря.

09:59, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Минобороны\n#военные\n#дроны\n#корабли\n#беспилотники\n#спецоперация\n#СВО