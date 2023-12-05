На пляже в Крыму нашли украинский катер со взрывчаткой

Молочное. Крым. К одному из пляжей Крыма прибило потерявший управление безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. На борту судна находилось неразорвавшееся взрывное устройство, пишет Газета.ру со ссылкой на Life.

Инцидент произошел неподалеку от села Молочное Сакского района. Утром 4 декабря местные жители обнаружили морской дрон на пляже в 4 километрах от собственного дома, о чем сообщили властям. Катер мог быть дезориентирован средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считают прибывшие на место специалисты.

Добавим, 5 декабря в Минобороны России сообщили об уничтожении 22 украинских дронов над акваторией Азовского моря и Крымом.

Кроме того, один направлявшийся в Крым безэкипажный катер ВСУ был ликвидирован морской авиацией 1 декабря.