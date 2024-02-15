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Ушедшее на дно вместе с капитаном судно нашли в одном из Великих озер США

14:17, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ушедшее на дно вместе с капитаном судно нашли в одном из Великих озер США
14:17, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#озеро\n#корабли\n#кораблекрушение
Фото: pxhere.com
24
0

Трагедия произошла 84 года назад.

Лансинг. США. Корабль Arlington нашли в штате Мичиган спустя 84 года после затопления. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Судно покоится на глубине около 200 метров в озере Верхнее. Оно затонуло в мае 1940 года. По данным Исторического общества кораблекрушений Великих озер, причиной послужило столкновение с кораблем Collingwood. Спаслись все, находившиеся на борту люди, кроме капитана. По неизвестно причине он отказался покидать «Арлингтон» и ушел на дно вместе с ним.

Напомним, в начале февраля в Канаде прибило к берегу крупный обломок старинного парусного корабля.

14:17, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#США\n#озеро\n#корабли\n#кораблекрушение