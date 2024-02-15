Ушедшее на дно вместе с капитаном судно нашли в одном из Великих озер США

Лансинг. США. Корабль Arlington нашли в штате Мичиган спустя 84 года после затопления. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Судно покоится на глубине около 200 метров в озере Верхнее. Оно затонуло в мае 1940 года. По данным Исторического общества кораблекрушений Великих озер, причиной послужило столкновение с кораблем Collingwood. Спаслись все, находившиеся на борту люди, кроме капитана. По неизвестно причине он отказался покидать «Арлингтон» и ушел на дно вместе с ним.

Напомним, в начале февраля в Канаде прибило к берегу крупный обломок старинного парусного корабля.