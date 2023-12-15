Неизвестные захватили болгарский сухогруз у берегов Йемена

Сана. Йемен. Нападению злоумышленников подверглось в Аравийском море у берегов Йемена судно под названием «Руен». Сухогруз принадлежит болгарской компании, передает «МИР 24».

По данным национального телевидения, экипаж «Руена» составляет 18 человек, из которых 8 – болгары, остальные – граждане Мьянмы и Анголы. На связь команда не выходит.

В компании, которой принадлежит сухогруз, обещают сделать все возможное для спасения своих сотрудников, и заявили, что к их освобождению будут привлечены международные организации.

Напомним, 12 декабря у берегов Йемена ракетами было обстреляно норвежское судно с нефтью и химикатами.