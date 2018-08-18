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Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

10:35, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:35, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#гражданская авиация\n#Канада\n#происшествие\n#крушение самолета\n#самолет
Фото: cbc.ca
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Трагедия произошла около деревни Форт-Симпсон.

Канада. Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna 206 на северо-западе Канады. Трагедия произошла около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор, сообщает РБК со ссылкой на CBC News.

Самолет принадлежал компании Simpson Air. Сейчас судно находится в озере. При этом на борту находилось пять человек. Двоих из них, пилота и пассажира, осмотрели медики, после чего отпустили домой.

Следователи прибудут в регион только в понедельник, 20 августа. Пока на месте происшествия работает полиция.

10:35, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
455
0
#гражданская авиация\n#Канада\n#происшествие\n#крушение самолета\n#самолет

 

 

 


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