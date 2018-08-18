Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

Трагедия произошла около деревни Форт-Симпсон.

Канада. Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna 206 на северо-западе Канады. Трагедия произошла около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор, сообщает РБК со ссылкой на CBC News.

Самолет принадлежал компании Simpson Air. Сейчас судно находится в озере. При этом на борту находилось пять человек. Двоих из них, пилота и пассажира, осмотрели медики, после чего отпустили домой.

Следователи прибудут в регион только в понедельник, 20 августа. Пока на месте происшествия работает полиция.