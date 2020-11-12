  • $ 76.21 ↓
  • € 90.05 ↓

Президента Украины отправили в больницу с коронавирусом

12:59, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Президента Украины отправили в больницу с коронавирусом
12:59, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#медицина\n#политика\n#здоровье\n#Украина\n#президент\n#коронавирус\n#Владимир Зеленский
Фото: instagram.com/fan_vova2020
2
0

Его жена перенесла недуг еще в июне.

Киев. Украина. Сдавшего положительный тест на COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя офиса президента Андрея Ермака, которого положили в больницу с тем же диагнозом.

По словам Ермака, Зеленского поместили в киевскую клинику «Феофания», сам он находится там же. Украинский лидер намерен проводить в больнице совещания, для этого оборудовали специальный кабинет.

О заражении Зеленского коронавирусом стало известно 9 ноября.

Супруга президента, Елена Зеленская, переболела COVID-19 еще в июне.

12:59, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#медицина\n#политика\n#здоровье\n#Украина\n#президент\n#коронавирус\n#Владимир Зеленский