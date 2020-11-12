Президента Украины отправили в больницу с коронавирусом

Его жена перенесла недуг еще в июне.



Киев. Украина. Сдавшего положительный тест на COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя офиса президента Андрея Ермака, которого положили в больницу с тем же диагнозом.

По словам Ермака, Зеленского поместили в киевскую клинику «Феофания», сам он находится там же. Украинский лидер намерен проводить в больнице совещания, для этого оборудовали специальный кабинет.

О заражении Зеленского коронавирусом стало известно 9 ноября.

Супруга президента, Елена Зеленская, переболела COVID-19 еще в июне.