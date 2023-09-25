Разгромный счет: хоккеисты «Ижстали» уступили «Бурану» из Воронежа

Ижевск. Удмуртия. 24 сентября в Воронеже прошла встреча хоккейных клубов «Буран» и «Ижсталь». Для ижевских спортсменов матч завершился разгромом. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

В первом периоде обе команды играли активно, именно в этой двадцатиминутке ижевские хоккеисты заработали единственное очко. Шайбу в ворота соперника забил Олег Богатов. На последних минутах периода хоккеисты «Бурана» сравняли счет, а затем вышли вперёд на одну шайбу. Во втором периоде в ворота «Ижстали» было оформлено ещё два гола. В третьей двадцатиминутке воронежцы активно атаковали сталеваров и в конце игры забили ещё одну шайбу. Матч завершился со счетом 5:1.

«Хорошая команда – «Буран», быстрая, организованная, скажем так. Мы вышли не готовыми к этой игре. Рак, лебедь и щука — я бы так назвал нашу игру. Вроде начали первый период неплохо, думали, зацепимся за игру, но второй период показал, что не смогли противопоставить никаких контраргументов, и получился такой счет — 1:5», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.